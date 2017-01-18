Кабмин установил минимальные цены на сахар

Кабинет министров Украины установил минимальные цены на сахар и сахарную свеклу на 2017-2018 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2017 – сентябрь 2018).

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Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства единогласно, без обсуждения, в соответствии с регламентом работы правительства, позволяющим утверждать нормативные акты пакетно.

По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, согласно принятому решению, минимальная оптово-отпускная цена сахарной свеклы урожая 2017 года составит 633,1 грн за 1 тонну, а сахара – 9172,6 грн за тонну (без НДС).

Также правительство оценило максимальный объем производства сахара (квота «А») в текущем маркетинговом году в 1,64 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Закон «О государственном регулировании производства и реализации сахара» был принят Верховной Радой в 1999 году. Целью установления минимальных цен на сахар и сахарную свеклу было стремление не допустить падения цен реализации сахара на внутреннем рынке ниже экономически обоснованного уровня. Кроме того, закон уполномочивает Кабмин ежегодно определять максимальный объем производства сахара для каждого завода (квота «А»).

27 апреля 2016 года Кабмин внес в Верховную Раду разработанный Минагропродом законопроект №4532 об отмене практики распределения государством квот на производство сахара и установления минимальной цены на него. В правительстве считают, что госрегулирование не обеспечивает развития отрасли и привлечения инвестиций. Однако соответствующий документ до сих пор не был рассмотрен парламентом.

В апреле 2015 года Кабинет министров Украины повысил минимальные закупочные цены на сахар в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2015 – август 2016) на 36,7% по сравнению с действовавшими в прошлом сезоне – до 6454,73 грн за тонну (без НДС), а на сахарную свеклу – на 29,8%, до 445,87 грн/тонна.