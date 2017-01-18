Ляшко хочет, чтобы земельная реформа зависела от России – Мушак

Соответствующий законопроект 5653 "О внесении изменений в раздела Х" Переходные положения "Земельного кодекса Украины о возобновлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до полного восстановления территориальной целостности Украины" был зарегистрирован 18 января.

Основной целью законопроекта в Пояснительной записке указано "обеспечение государственных и общественных интересов".

Народный депутат от БПП Алексей Мушак, который был одним из соавторов законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 5535 от 13.12.2016), который предусматривает поэтапное снятие моратория, удивлен инициативой коллег по парламенту.

"Это следует понимать, как то, что Ляшко предлагает передать сроки введения земельной реформы в Украине в руки Российской Федерации и Путина? Удивлены? Я тоже!", - отметил он. Однако, по его словам никак иначе зарегистрирован законопроект, которым предлагается заменить действующую дату окончания моратория на продажу земли с "1 января 2018 года" на "3 года после полного восстановления территориальной целостности Украины".

"Это как понимать, Олег? Ви хоть понимаете, что отдаете в руки лично Путину все рычаги влияния на осуществление одной из главных и долгожданных рыночная реформ в Украине? Это, собственно, все что я хотел сказать по поводу этого законопроекта", - написал Алексей Мушак на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что 6 октября 2016 года Верховная Рада в восьмой раз, начиная с 1996 года, продлила мораторий на продажу сельхозземель в Украине. По расчетам экономистов, из-за отсутствия рынка земли ежегодно экономика Украины недополучает 3,3 млрд долларов. То есть через действие моратория общие потери с 2004 года, по подсчетам IMF Group составили $ 43 млрд.