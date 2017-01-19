Минагропрод назвал основные приоритеты своей деятельности в 2017 году

Приоритетными задачами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году являются земельная реформа, стимулирование развития аграрной сферы, улучшение качества и обеспечение безопасности пищевых продуктов и развитие органического производства.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на замглавы ведомства Елену Ковалеву.

«Приоритетными задачами Минагропрода, определенными правительством на 2017 год, являются вопросы земельной реформы, стимулирования развития агропромышленного комплекса, качество и безопасность пищевых продуктов, развитие органического рынка. Сейчас и министерство, и общественный совет при министерстве должны активно сотрудничать по всем этим вопросам», - приводятся в сообщении ее слова.

Ранее в министерстве отмечали, что в числе важных направлений работы ведомства в текущем году является открытие новых рынков.

Так, в этом году ведомство планирует открыть рынок Китая для украинской молочной продукции, птичьего мяса, говядины, а также ряда зерновых культур и фруктов. Идут дискуссии по поводу выхода на рынок Иордании с охлажденной или замороженной говядиной и на рынки Японии, Канады, Сингапура, Кореи и США - с мясом птицы.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Минагропрод намерен организовать торговые миссии в Европейский Союз, Индию, а также страны Ближнего и Среднего Востока для активизации торгово-экономических отношений между странами и продвижения на этих рынках сельскохозяйственной продукции из Украины.

Основными инструментами, которые ведомство намерено использовать для поддержки агропромышленного комплекса, являются государственные аграрные интервенции, финансирование сельхозпроизводства и поддержка малых производителей аграрной продукции.