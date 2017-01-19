В Луганской области зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Луганской области, сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Луганской области.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС одной свиньи в подсобном хозяйстве в городе Сватово. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы 5 вспышек АЧС - в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях. В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.