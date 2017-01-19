Эксперты прогнозируют рекордный объем экспорта зерна в этом году

Украинские аграрии в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017), согласно предварительным экспертным прогнозам, могут экспортировать 43,7 миллиона тонн зерновых, в частности, 16,5 миллиона тонн пшеницы, 5,3 миллиона тонн ячменя и 20,9 млн тонн кукурузы.

Об этом сообщила пресс-служба общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб".

Согласно сообщению, основными потребителями украинского зерна являются страны Африки и Азии. Так, украинская пшеница пользуется спросом в Египте и Индонезии, ячмень – в Саудовской Аравии, а кукуруза – в Китае и Египте.

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Пресс-служба добавила, что, согласно данным Государственной службы статистики, в июле-декабре текущего маркетингового года аграрии экспортировали уже 23,3 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, пшеницы вывезено 11,9 миллиона тонн (на 10,5% больше, чем годом ранее), ячменя – 4,4 миллиона тонн (на 10,4% больше), кукурузы – 6,9 миллиона тонн (на 1,7% меньше).

Ранее Минагропрод прогнозировал, что экспорт зерновых в текущем МГ составит рекордные 41,6 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ (июль 2015 – июнь 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.