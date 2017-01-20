Украина планирует расширить экспорт аграрной продукции в Индию

Украина заинтересована в дальнейшем наращивании экспорта сельскохозяйственной продукции в Индию, в связи с чем Министерство аграрной политики и продовольствия работает над упрощением доступа украинских товаров на этот рынок, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Тараса Кутового.

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«Мы заинтересованы в скорейшем согласовании и подписании межведомственного соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между нашими странами», - цитирует пресс-служба главу министерства.

В Минагропроде отметили, что стороны особенно заинтересованы в сотрудничестве в вопросах выращивания зерновых и бобовых, производства семян с использованием современных технологий, внедрения различных видов орошения и эффективного использования минеральных удобрений. Также Украина и Индия планируют сотрудничать в сферах биотехнологий и работать над созданием совместных предприятий по производству продукции животноводства.

Согласно сообщению, все эти направления определены в проекте межведомственного соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия.

«Подписание этого двустороннего документа даст новый импульс для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Индией в области сельского хозяйства», - цитирует пресс-служба Кутового.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен организовать в текущем году торговые миссии в Индию, ЕС, а также страны Ближнего и Среднего Востока для продвижения на этих рынках отечественной сельхозпродукции.

По данным Минагропрода, за 11 месяцев 2016 года украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки аграрной продукции на 13,57 млрд долл., что составляет 41,5% в общей структуре национального экспорта.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. (38,1%). Импорт за указанный период составил 3,5 млрд долл. (9,3% от общенационального импорта). Торговое сальдо этой группы товаров продемонстрировало положительный результат в размере 11 млрд долл.

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

Крупнейшими европейскими поставщиками украинской сельхозпродукции в 2015 году были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.