Госказначейство возобновило выплаты НДС аграриям

Государственная казначейская служба 19 января получила реестры с реквизитами специальных счетов аграриев и возобновила им выплаты налога на добавленную стоимость, сообщается на сайте службы.

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"Казначейством в 15 часов 25 минут 19.01.2017 получены реестры Государственной фискальной службы Украины с реквизитами специальных счетов в учреждениях банков 1708 сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на 16 час. 25 мин. 19.01.2017 Казначейством обеспечено перечисление с электронных НДС-счетов средств налога на добавленную стоимость всем сельскохозяйственным предприятиям, по которым получены реестры", - говорится в сообщении Госказначейства.

Согласно сообщению, всего аграриям было перечислено 751,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба поспешила выполнить норму принятого в декабре Закона №1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и заблокировала счета сельхозпроизводителей в системе электронного администрирования НДС 5 января. При этом в законе сказано, что счета в СЭА НДС закрываются со дня, следующего за конечным сроком уплаты налоговых обязательств за декабрь 2016 года; для плательщиков, которые выбрали квартальный налоговый период, – за четвертый квартал 2016 года. Для сельхозпроизводителей, применяющих месячный налоговый период, счета должны быть закрыты 31 января 2017 года, для применяющих квартальный налоговый период – 20 февраля 2017 года.

Глава Министерства финансов Александр Данилюк поручил 12 января Государственной казначейской службе и Государственной фискальной службе разблокировать дополнительные счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования (СЭА) НДС.