Яценюк выступает за отмену моратория на землю

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) выступает за снятие моратория на землю, но при определенных условиях.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Земля давно уже не является исключительно экономической категорией... Это общественно-политическая категория», – сказал депутат, отметив, что не надо повторять ошибок, которые были в Украине «в эпоху приватизации».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что выступает за снятие моратория на землю. Однако, считает он, при этом должны быть выполнены четыре условия. Первым является целевое назначение земли и принудительное изъятие земли в случае ее нецелевого использования. Вторым условием, которое должно быть обеспечено, является требование, что владельцами украинской земли могут быть исключительно резиденты Украины. Также необходимо, чтобы только государство могло продать землю и только у государства можно было бы ее купить. Последним обязательным условием А.ЯЦЕНЮК считает ограничение объема собственности на землю, сосредоточенную в одних руках, прямо или опосредованно. По его словам, это должно оградить Украину от «появления лендлордов».