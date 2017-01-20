В Украине зафиксировали очередные случаи чумы свиней в Тернопольской и Полтавской областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Тернопольской и Полтавской областях.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в Збаражском районе объявлен карантин из-за АЧС.

Соответствующее решение приняла вчера Государственная чрезвычайная эпизоотическая комиссия.

По предварительным оценкам, за последние четыре дня в селе Залужье Збаражского района погибли 10 свиней.

Специалисты Тернопольской и Львовской ветлабораторий подтвердили, что животные умерли от африканской чумы свиней.

Поэтому с сегодняшнего дня в 3-километровой зоне от очага вспышки чумы на въездах и выездах будут установлены блокпосты. На них круглосуточно будут дежурить правоохранители, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций и ветспециалисты. Их задача – не допустить распространения болезни и вывоза животных из зоны поражения. С этой целью будет проводиться дезинфекция всего транспорта. Будут обрабатывать спецрастворами и хозяйства людей, которые содержат животных.

Кроме того, по данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, очередной случай заражения АЧС был обнаружен также в Полтавской области - в подсобном хозяйстве в селе Попово Багачанского района.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Багачанской райгосадминистрации запланировала заседание на 20 января.

По данным пресс-службы Госпродпотребслужбы, в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 млрд грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы 5 вспышек АЧС - в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях. В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.