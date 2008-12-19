Валовое производство в сельском хозяйстве может сократиться

В результате влияния кризиса в следующем году можно ожидать падениz валового производства в сельскохозяйственной отрасли Украины на 30%, считает президент Всеукраинской общественной организации "Украинская аграрная конфедерация" Леонид КОЗАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что валовое производство (в сельском хозяйстве - УНИАН) упадет процентов на 30. 15 процентов людей, которые работают в этой отрасли, не будут работать в следующем году», - заявил Л.КОЗАЧЕНКО.

Также он сообщил, что производители зерна на сегодняшний день планируют сократить на треть посев яровых культур. Однако этого сокращения можно будет избежать, если после более точных прогнозов производства зерна, которые будут сделаны в феврале, будут найдены инвестиционные средства. «Если в феврале будут сделаны прогнозы по производству зерна и они будут очень пессимистичными, то думаю, что будут найдены средства для инвестирования … то эти 30% будут засеяны», - отметил Л.КОЗАЧЕНКО.

Он подчеркнул, что переходящие запасы зерна в мире на 10 лет практически на 30% меньше необходимого объема. «Этот уровень на критической отметке, за которой идут очень глобальные отрицательные последствия», - заявил он.

По данным Госкомстата, на 1 октября с убранной площади получено 44,8 млн. тонн зерна (в начально оприходованном весе), что в 1,8 раза больше против соответствующей даты прошлого года.