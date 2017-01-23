Новый законопроект о АПК является диверсией правительства против производителей – Скоцик

Вместо совершенствования законодательства по АПК правительство разрабатывает нормы, которые уничтожают агропроизводство. Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в своем блоге, опубликованном сегодня на сайте «Лига».

«В Украине действует несовершенный Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», который пора менять. Но что делает правительство? Оно продвигает новую редакцию этого закона, которая ухудшает ситуацию с поддержкой АПК в разы и консервирует пренебрежительное отношение власти к аграриям и крестьян», - пишет Виталий Скоцик.

Речь идет о новом законопроекте «О стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины», в названии которого заменено ключевое понятие: «государственная поддержка» на «стимулирование».

«Авторы изменили не только направление закона, но и выхолостили ключевые нормы относительно государственной поддержки АПК. Законопроект на 90% посвящено осуществлению государственных аграрных интервенций и ценовому регулированию отдельных видов продукции и продовольствия. Но то, что должно бы составлять основу политики в отношении агросектора – это финансовая поддержка производителей, и она существенно ограничена», - подчеркивает Виталий Скоцик.

Так, в новом законопроекте речь идет лишь о нескольких параметрах этой поддержки – частичная компенсация процентной ставки по банковским кредитам и частичная компенсация расходов капитального характера. Новым законопроектом о стимулировании АПК не предусмотрены ни льготная система налогообложения, ни госдотации, ни компенсация лизинговых платежей, ни много других видов поддержки, на которые аграрии рассчитывали, - пишет автор блога.

Среди положительных моментов законопроекта можно выделить разве новые инструменты поддержки: прямые выплаты производителям из расчета на гектар сельскохозяйственных угодий, единицу произведенной или реализованной продукции. Но их применение предусматривается только при угрозе продовольственной безопасности и в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к убыткам производителей. Что это собственно за обстоятельства непреодолимой силы будет утверждать правительство, то есть производитель будет оставаться заложником чиновника.

«Таким образом, наша власть откровенно заявляет, что обеспечение государственной поддержки отечественного агропроизводства перестало быть главным приоритетом ее аграрной политики. На фоне отмены единой значительной косвенной помощи аргосектору – специального режима налогообложения НДС – ликвидация государственной поддержки является диверсией, которая подорвет позиции агропроизводителей и еще больше загонит в нищету крестьян. Потому что в нынешних условиях многие производства не выживут, и люди потеряют работу. А через падение производства еще больше будут дорожать продукты питания», - прогнозирует Виталий Скоцик.

По его мнению, надежду на эффективный диалог с правительством, которое питали некоторые аграрные объединения, снова не оправдались.

«Пустые заявления без реальной поддержки – это и есть истинное лицо правительственной политики, направленной на уничтожение производителя и превращение крестьянина в крепостного. У украинского общества остался только один способ изменить ситуацию: оставить власть на ее дне и полностью изменить политический класс, доверив развитие страны ответственным профессионалам», - заключает лидер Аграрной партии.