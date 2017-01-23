Право на экспорт молочной продукции в ЕС уже имеют 14 украинских предприятий

Разрешение поставлять свою молочную продукцию на европейский рынок имеют 14 украинских предприятий, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

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«Уже 14 украинских производителей молочной продукции получили разрешение на экспорт своей продукции на рынок ЕС. Получение европейских сертификатов качества подтвердило соответствие украинской молочной продукции международным нормам и стандартам, благодаря чему нам удалось войти на рынок ЕС и тем самым расширить экспортный потенциал украинского агросектора», - приводятся в сообщении слова министра.

Пресс-служба добавила, что по состоянию на сегодня 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию на европейские рынки. При этом Украина продолжает работать над дальнейшим увеличением доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, ростом экспорта молочной продукции и продукции животного происхождения.

«Работа по соответствию украинской продукции европейским показателям качества и безопасности ведется на постоянной основе и включает в себя мероприятия, направленные на недопущение в оборот опасной продукции как для экспорта, так и для внутригосударственного обращения», - цитирует Кутового пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, с начала действия экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году Украина не использовала квоты на беспошлинные поставки молочной продукции.

В конце декабря 2015 года Еврокомиссия предоставила первым 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС. Решение вступило в силу с 10 января 2016 года. При этом по состоянию на середину 2016 года одну пробную поставку на европейский рынок провела только компания «Молочный альянс» (Яготинский маслозавод и Золотоношский маслокомбинат).

В число получивших разрешение на экспорт молочки в Евросоюз, кроме «Молочного альянса», вошли подразделения компаний «Лакталис» («Лакталис-Николаев» и «Молочный дом»), «Милкиленд» (Недригайловский сырцех и Роменский молочный комбинат предприятия «Рось», «Менский сыр» предприятия «Прометей»), компания «Люстдорф», Житомирский маслодельный комбинат, предприятие «Гадячсыр», Винницкий молочный завод «Рошен» и сыроварная компания «Клуб сыра».