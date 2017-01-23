Штаб-квартиру ЕС засыпали тоннами сухого молока (фоторепортаж)

20:26, 23 января 2017
Агро
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Европейские молочные фермеры, протестующие против падения цен на свою продукцию, распылили тонны сухого молока над штаб-квартирой Евросоюза в Брюсселе, где 23 января прошли переговоры министров сельского хозяйства.

Акция протеста в в Брюсселе / REUTERS

Десятки фермеров из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и Литвы протестовали против решения Европейской комиссии постепенно вернуть на рынок запасы молочного порошка, передает Русская служба Би-би-си.

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В последние годы перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и разорению многих фермеров.

В конце ноября Европейская комиссия решила выставить на продажу часть запасов сухого молока, накопившихся за более чем год в государствах-членах Евросоюза.

Это молоко было произведено в период максимального падения цен, когда власти ЕС скупали у фермеров их продукцию.

Еврокомиссия обещала, что не будет продавать скопившиеся запасы, однако после "обнадеживающих сигналов о подъеме на молочном рынке" решила выставить сухое молоко на продажу.

Субсидируемые властями фермеры Евросоюза в последние годы провели серию протестов в Брюсселе, выступая против снижения цен на продукты питания в ЕС. По их словам, на фоне высоких расходов падение цен лишает их средств к существованию.

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Теги: #Евросоюз#молоко