Украина - крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла - за год увеличила его производство на 20%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2016 году составило 4,4 млн тонн, что на 20,2% больше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, в декабре было произведено 557 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 47,8% больше декабря 2015 года.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в прошлом году сократилось на 13,6% по сравнению с 2015 годом – до 184 тыс. тонн. В декабре по сравнению с ноябрем производство маргаринов и жиров выросло на 6%, а по сравнению с декабрем 2015 года увеличилось на 27,2% - до 20,2 тыс. тонн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине было произведено 3,5 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 17,3% меньше, чем в 2014 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2015 году составило 212 тыс. тонн, что на 21,4% меньше, чем в 2014 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации «Укролияпром», в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 млрд долл. против 4,2 млрд долл. годом ранее.