В Украине выросло производство свинины и говядины

Объем производства свежей или охлажденной свинины в Украине в 2016 году составил 256 тысяч тонн, что на 3,9% больше, чем в 2015 году, сообщила Государственная служба статистики.

Производство данного вида продукции в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 9,1%, а по сравнению с декабрем 2015 года снизилось на 4,6% и составило 23,3 тысячи тонн.

Объем производства свежей или охлажденной говядины в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 22,5% - до 59,4 тысячи тонн. Данный показатель в декабре составил 6,1 тысячи тонн. Это на 9,7% больше по сравнению с объемом производства в ноябре и на 34,6% - по сравнению с объемом производства в декабре 2015 года.

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в 2016 году выросло на 5,1% по сравнению с 2015 годом, и составило 746 тысяч тонн. При этом декабрьский показатель производства свежего мяса птицы равен 78,9 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 26,5% больше объема производства в декабре 2015 года.

Также в 2016 году было произведено 12,1 тысячи тонн замороженной свинины, что на 23,3% меньше, чем в 2015 году. В декабре объем производства этой продукции составил 1 тысячу тонн, что на 22% меньше показателя за ноябрь 2016 года и на 0,6% больше, чем в декабре 2015 года.

Производство замороженной говядины в прошлом году снизилось на 31,3% по сравнению с 2015 годом – до 14,1 тысячи тонн. Объем производства в декабре составил 2,2 тысячи тонн, что на 24,8% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 11,1% меньше, чем в декабре 2015 года.

Производство замороженного мяса птицы в 2016 году составило 245 тысяч тонн, что на 40,2% больше, чем в 2015 году. В декабре данный показатель составил 25,8 тысячи тонн, что на 15,9% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 65,8%, чем в декабре 2015 года.

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Производство колбасных изделий за отчетный период сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,9% - до 233 тысяч тонн. В декабре этот показатель составил 20,5 тысячи тонн, что на 1,4% больше объема производства в ноябре 2016 года и на 1,7% меньше показателя за декабрь 2015 года.

В Госстате отмечают, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 году производство замороженной свинины выросло на 10,1% по сравнению с 2014 годом – до 15,8 тысячи тонн, в то время как производство замороженной говядины сократилось на 11,3% – до 14,9 тысячи тонн. Производство замороженного мяса птицы за 2015 год составило 175 тысяч тонн, что на 15,7% больше, чем за 2014 год.