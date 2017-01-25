В Украину не пустили более 273 тонн зараженных цитрусовых из Турции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз в Украину более 273 тонн цитрусовых из Турции, зараженных средиземноморской плодовой мухой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, специалистами по фитосанитарной безопасности при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied).

"Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, были заражены грузы мандаринов весом 88,25 тонны, апельсинов весом 136,45 тонны и лимонов весом 48,4 тонны. Указанные фрукты поступили в Украину из Турции. Зараженный груз задержан, к нему будут применены соответствующие фитосанитарные меры", - сообщили в управлении.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Турцию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

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Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба уже неоднократно запрещала ввоз на территорию Украины турецких цитрусовых из-за заражения тем же карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.