Экспорт аграрной продукции из Украины в 2016 году вырос до $15,4 миллиарда

Украинские сельхозпроизводители в прошлом года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 15,4 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора организации, доктора экономических наук Николая Пугачева.

Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции в 2016 году составил 42% в общей структуре национального экспорта.

По данным пресс-службы, географическая структура украинского экспорта в прошлом году не изменилась - более 95% поставок пришлось на страны Европейского Союза, Азии, Африки и СНГ.

Так, аграрный экспорт из Украины в Азию увеличился до 7,1 миллиарда долларов, вследствие чего доля азиатских стран в общей структуре экспорта украинской сельхозпродукции увеличилась до 45,8% с 45,1% в 2015.

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По данным эксперта, экспорт в ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 увеличился на 1,6% - до 4,2 миллиарда долларов. Доля европейских стран в структуре отечественного экспорта составила 27,1%.

Также сообщается, что страны Африки в 2016 году увеличили импорт украинской аграрной продукции на 20,8% – до 2,4 миллиарда долларов. Их доля в общей структуре составила 15,5%.

В то же время, украинский аграрный экспорт в страны СНГ в 2016 году продемонстрировал отрицательную динамику. Объемы поставок сельскохозяйственной продукции в страны этого региона в прошлом году уменьшились на 21,4% по сравнению с 2015 годом и составили 1,2 миллиарда долларов. По мнению ученых Института аграрной экономики, падение объемов экспорта в СНГ, которое наблюдается в течение последних нескольких лет, обусловлено взаимными торговыми ограничениями с Россией.

Эксперт добавил, что в 2016 году увеличились объемы поставок отечественного продовольствия в регион Австралии и Океании почти в 2,5 раза – до 5,3 миллиарда долларов.

Кроме того, по данным пресс-службы, экспорт отечественной сельхозпродукции в Индию в 2016 году увеличился на 45,4% по сравнению с 2015 годом и составил 1,58 миллиарда долларов. При этом доля Индии в отечественном экспорте агропродукции увеличилась до 10,2% в 2016 году с 7,4% в 2015 году.

По данным эксперта, доля Египта в структуре украинского аграрного экспорта составила 8,4%. Объемы экспорта в эту страну увеличились по сравнению с 2015 годом на 29,4% – до 1,33 миллиарда долларов США.

Также сообщается, что на китайский рынок в прошлом году поступило отечественной сельхозпродукции на 1,03 миллиарда долларов. Доля Китая составила 6,6% в общем экспорте украинской агропродукции.

По данным эксперта, ключевыми позициями отечественного экспорта в 2016 году традиционно стали зерновые, масличные культуры, масло и продукция перерабатывающей промышленности.

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По его словам, в прошлом году был установлен новый рекорд по экспорту зерновых культур – 40,2 миллиона тонн. Кроме того, по сравнению с 2015 годом существенно выросли объемы экспорта меда – до 57 тысяч тонн с 36 тысяч тонн, бобовых (горох, фасоль, бобы) – до 381 тысячи тонн с 208 тысяч тонн, а также сахара –до 466 тысяч тонн с 115 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1% в общей структуре национального экспорта).

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.