В Харьковской области в очаге АЧС изъяли и уничтожили более 100 свиней - ОГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на оперативные ежедневные сведения по региону.

По данным ОГА, 23 января от Управления Госпродпотребслужбы в Барвенковском районе поступила информация, что 22 января в частном домовладении в селе Родное (Ильичевка) погибли две домашние свиньи. Туша погибшего животного была направлена ​​на исследование в Полтаву. Экспертиза установила, что причиной гибели стал вирус АЧС.

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Продолжается проведение карантинных и противоэпизоотических мероприятий в очаге заболевания: определены соответствующие зоны, с привлечением сотрудников ГУ Национальной полиции в Харьковской области и ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области обеспечено выставление карантинно-дезинфекционного барьера на выезде из села Родное (Ильичевка).

Для ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 29 человек, а также 8 единиц техники. Проводится работа по обустройству ветеринарно-полицейского поста.

Из 3-километровой зоны от очаге заражения изъяты и уничтожены путем сжигания 101 туша свиней. Осуществляется подворовой обход в 20-километровой зоне от очага заражения, проводятся карантинные мероприятия, информирование населения, содержащего домашних свиней.

Вред, причиненный населению, устанавливается.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 мрлд грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а косвенные расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы вспышки АЧС в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях. В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в этом году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.