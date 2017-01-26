В Украине больше всего вырос экспорт подсолнечного масла, пшеницы и сахара

Экспорт украинского подсолнечного масла, пшеницы и сахара вырос больше всего среди экспортных товаров в январе-ноябре 2016 года, сообщается в инфографике, опубликованной на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно представленным данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 651 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, экспорт пшеницы - на 519 млн долл., сахара - на 120 млн долл.

Среди металлургической продукции больше всего увеличилась выручка от продажи за рубеж чугуна (увеличение на 37 млн долл.) и плоского проката (увеличение на 35 млн долл.).

В разрезе промышленной продукции больше всего увеличился экспорт грузовых вагонов и электрических водонагревателей, рост выручки от продажи которых составил по 39 млн долл.

При этом торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что несмотря на общее снижение экспорта, падение замедляется, а производители переориентируются на новые рынки и поставки товаров с более высокой добавленной стоимостью.

«Экспорт и дальше имеет негативную тенденцию, но темпы падения замедляются, медленно растет экспорт переработанной продукции, происходит переориентация на новые рынки», - подчеркнула торгпред.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе-ноябре 2016 года к январю-ноябрю 2015 года снизился на 5,9% – до 32,734 млрд долл., импорт вырос на 1,8%, до 35,059 млрд долл.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1% – до 12,202 млрд долл. и составил 37,3% в общем объеме экспорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 27,4% – до 3,2 млрд долл.