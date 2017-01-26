Гройсман заявил, что не позволит давить на Ukrlandfarming и других национальных производителей

Об этом Владимир Гройсман заявил в ходе визита в Хмельницкую область, отвечая на вопрос журналиста о прессинге со стороны главы НБУ на агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка и компании Константина Жеваго.

«Компании, которые вы назвали, это компании, которые работают в Украине – это и КрАЗ, и агрохолдинг (Ukrlandfarming). Я думаю, что тут нужно говорить не о том, каким образом давить кому-либо – налоговой, Нацбанку или другой структуре, а как помочь стать сильнее этим компаниям. Эти предприятия национальные. Там работают десятки тысяч людей, получают зарплату, производят национальный продукт. Наша задача – развивать и помогать. Поэтому, безусловно, я был и остаюсь на позиции поддержки бизнеса, реальных производств и национальной экономики», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Владимира Гройсмана, он еще не проводил обсуждение проблемы с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

«Я только недавно получил это письмо (обращение от собственника компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка), и мы обязательно будем на эту тему с ней говорить. Но я направил его в Офис сопровождения инвестиций. Сейчас он (офис) будет изучать эту проблему, и давать свои рекомендации в рамках закона. Реально надо поддерживать национального производителя. Еще раз хочу подтвердить, что моя позиция следующая – не нужно мешать тем, кто создает национальный продукт. Нужно помогать тем, кто создает рабочие места. Это моя философия и идеология. Поэтому во всем, что будет в моих силах, я всегда буду помогать всем тем, кто работает в реальном секторе экономики», - пояснил премьер-министр.

Гройсман выразил уверенность, что Президент Украины Петр Порошенко по вопросу реструктуризации долгов агрохолдинга Олега Бахматюка также настроен «очень конструктивно».

Напомним, собственник крупнейшего агрохолдинга Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Украина Валерией Гонтаревой. «Уже более 2,5 лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансовое и правовое давление со стороны НБУ, что может существенно сказаться не только на деятельности компании, но и на состоянии экономики государства», - говорится в обращении.

Как заявил Бахматюк, в ходе встреч с представителями правительства и администрации президента руководство Ukrlandfarming предложило план возможной реструктуризации задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными экономическими сроками. Но руководство Нацбанка не согласилось на предложенный сценарий. В компании считают, что Гонтарева имеет личную заинтересованность в уничтожении крупнейшей аграрного производителя в Украине. Собственник Ukrlandfarming убежден, что Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу.