Стандартизация: подтверждение соответствия снизит влияние кризиса

Функционирование экономики в современных условиях требует практической реализации общепринятых в международной практике правил и принципов стандартизации. Программой интеграции Украины в ЕС предусмотрено внедрение в нашей стране европейских директив (законов) путем принятия технических регламентов (ТР). Такие нормативно-правовые акты устанавливают обязательные для выполнения требования по безопасности жизни и здоровья людей, а также окружающей среды непосредственно, или путем ссылок на национальные, гармонизированные с международными или европейскими требованиями стандарты. Касается эта практика и СНГ. Для объединения усилий в области технического регулирования (стандартизации, системы измерений, оценки соответствия, аккредитации, надзора и контроля) создан Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) во исполнение Соглашения, подписанного главами правительств стран СНГ 13 марта 1992 года в Москве. Международная организация по стандартизации (ISO) признала МГС в качестве региональной организации по стандартизации для региона, охватывающего Содружество независимых государств. На 34 совещании в Киеве 10-12 декабря 2008 года Совет МГС принял ряд важных решений.

Как отметил и.о. председателя Госпотребстандарта Украины Сергей Черепков, для Украины очень важно участие в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации. Это дает возможность укреплять промышленные и торговые связи со странами СНГ, значительно упрощать и удешевлять процесс гармонизации законодательной и нормативной базы с требованиями международных и европейских стандартов, содействуя в конечном итоге последовательному упразднению технических барьеров в торговле.

Стандартизация и ссылки

Метод ссылки на стандарты - практически единственный выход из ситуации, когда возникает необходимость достаточно часто вносить изменения в нормативно-правовые акты, а эта процедура весьма длительная и дорогостоящая. На сегодня из 13 тыс. национальных стандартов, которые действует на территории Украины, гармонизированы с международными и европейскими требованиями немногим более 5 тыс. По состоянию на 15 декабря текущего года, в Украине утверждены 27 технических регламентов. Среди них - регламенты по электромагнитной совместимости, максимально разрешенному потреблению электроэнергии холодильными приборами, подтверждению безопасности игрушек, счетчикам холодной и горячей воды, лифтам, средствам индивидуальной защиты, моющим средствам, низковольтному оборудованию (сайт www.dssu.gov.ua). И для каждого утвержденного ТР должен публиковаться перечень национальных гармонизированных стандартов, которые обеспечивают соответствие требованиям регламента. Так, только для разработанного специалистами Укрметртестстандарта «Технического регламента по подтверждению соответствия безопасности низковольтного оборудования» необходимо гармонизировать с соответствующими европейскими нормами почти 500 национальных стандартов. С внедрением принятых в Украине ТР перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации, будет поэтапно сокращаться и расширяться практика применения декларирования соответствия продукции изготовителем или импортером.

Технический регламент

Технический регламент - самая жесткая форма нетарифного регулирования. Причем разногласия в требованиях ТР в отдельных странах оказывают значительное влияние на результаты торговли. В большинстве государств-участников СНГ приняты новые законодательные акты в области технического регулирования, активно ведется разработка национальных ТР, что может привести к возникновению технических барьеров при взаимных поставках продукции и услуг.

Принимая во внимание научно-технологическую общность государств-участников СНГ и тот факт, что в настоящее время во многих государствах уже принят ряд ТР, в т.ч. близких по существенным требованиям, МГС считает возможным принятие на уровне межправительственных соглашений ТР СНГ, которыми должны быть закреплены единые требования к объектам технического регулирования и методам их подтверждения, базирующиеся на гармонизированных международных стандартах и отвечающие нормам и принципам ВТО.

Кризис и стандартизация

Снижение влияния негативных факторов глобального экономического кризиса возможно посредством создания условий наибольшего благоприятствования партнерам по региональному взаимодействию, в т.ч. в сфере обязательного подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Учитывая значительную степень согласованности технического законодательства государств-участников СНГ в сфере обязательного подтверждения соответствия продукции, Совет МГС принял решение о том, что признание сертификатов соответствия должно производиться на основе взаимного признания сертификатов соответствия без проведения дополнительных процедур оценки производства и испытаний.

Метрология

Метрология - неотъемлемая часть инфраструктуры сегодняшнего мира. Экономический успех большинства стран главным образом зависит от того, как хорошо сделаны в этих странах товары, при этом в определении требований к товарам измерения играют ключевую роль. Точными измерениями являются те, которые выполнены в единицах, жестко связанных с константами фундаментальной физики, и так, что они, во-первых, воспроизводятся, а во-вторых, согласуются с измерениями, выполненными в различных областях науки и техники. Такое единство измерений достигается с помощью эталонов. Во всех странах мира, в том числе и в Украине, эталоны -национальное богатство, один из элементов их экономической и технической независимости. Создание эталонов, их содержание осуществляется государством. Это очень дорогостоящее дело, даже высокоразвитые страны не имеют у себя необходимого полного набора функционирования метрологической службы в государстве. Для примера, эталонная база Великобритании составляет 105 национальных эталонов, России - 126. Во времена СССР в Украине находилось только восемь процентов эталонной базы Союза. В настоящее время в результате проведения большого комплекса работ утверждено 58 государственных первичных эталонов и 66 вторичных, среди которых такие важнейшие, как эталоны единиц массы, времени и частоты, температуры, электрического напряжения, электродвижущей силы и напряжения постоянного тока, объема и объемного расхода газа, абсолютного давления, молярной доли компонентов в газовой среде. Правительством Украины комплекс эталонов и уникальных средств измерительной техники отнесен к научным объектам, составляющим национальное достояние. Для национальной экономики, в соответствии с проведенным анализом, необходимо около 85 государственных первичных и 100 вторичных эталонов. Государственной программой развития эталонной базы страны на 2006-2010 годы, утвержденной Кабинетом Министров Украины, запланировано создание новых и модернизация действующих эталонов, сличение государственных эталонов с международными и национальными эталонами других стран. Это является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний отечественной продукции для выхода ее на международные рынки. Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» работы по развитию эталонной базы финансируются за счет средств государственного бюджета, объемы этих расходов ежегодно уточняются с учетом возможностей государственного бюджета.

Эталонная база состоит также из стандартных образцов (СО) состава и свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о них. Применение таких образцов обеспечивает высокую точность измерений состава и свойств веществ и материалов, а их создание стоит очень дорого. В государствах-участниках СНГ в настоящее время для обеспечения единства измерений используется недостаточно метрологически корректная система СО. Межгосударственные «Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2006-2010 годы» и «Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2007-2012 годы» направлены на усовершенствование процессов разработки и аттестации СО с целью повышения их качества. Такие программы позволяют распределять усилия по финансированию работ в области СО среди стран содружества, а потребителям (пользователям) дают возможность использовать межгосударственные стандартные образцы, отвечающие современному метрологическому уровню и требованиям законодательства.

На 34 совещании в Киеве 10-12 декабря 2008 года Совет МГС принял к сведению информацию национальных органов о реализации программ в области метрологического обеспечения и обязал Бюро по стандартам МГС до 1 марта 2009 г. включить вновь принятые межгосударственные СО в «Реестр межгосударственных стандартных образцов», разместив актуализированный Реестр на сайте МГС.

В Украине функции головной организации по обеспечению единства измерений состава, свойств и количества веществ и материалов выполняет институт Метхимэнерготест, который входит в состав ГП «Укрметртестстандарт». Метхимэнерготест создает и изготавливает СО для обеспечения единства измерений, в том числе для случаев, когда централизованная система передачи размера единиц отсутствует, например, в процессе контроля объектов окружающей среды, определения качества зерна и зернопродуктов, медико-биологических исследований и др. Как головной центр институт осуществляет научно-методическое руководство и координацию работ центров стандартных справочных данных в отраслевых институтах, институтах национальной Академии наук и ВУЗах Украины.

Директива REACH В 1992 году под эгидой ООН было принято решение о необходимости разработки законодательства, обеспечивающего безопасность использования химических веществ. Формируя новую химическую политику в странах-членах Евросоюза, парламент и Совет ЕС одобрил Директиву ЕС № 1907/2006 в отношении регистрации, оценки и легализации химических веществ - REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals). Основной принцип, заложенный в систему этого закона, заключается в том, что на территорию ЕС разрешается экспортировать только те химические вещества, информация о которых находится в Европейском агентстве по химическим продуктам -European Chemicals Agency (ЕСА, г. Хельсинки, Финляндия). Регистрации подлежат: химическая (производство органических и неорганических веществ, лаков и красок), нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия, индустрия строительных материалов, текстильная, электронная, целлюлозно-бумажная, автомобильная промышленность и др. При этом химическое вещество должно быть зарегистрировано до его производства, экспорта или использования на территории стран-членов ЕС. Каждое досье будет оценено, и, если вещество представляет угрозу здоровью человека или окружающей среде, в отношении данного продукта будут установлены строгие ограничения, вплоть до запрета. Определить, попадает ли вещество под действие REACH, можно с помощью системы «Навигатор» на сайте ЕСА. Необходимость определения мер по контролю за рисками перекладывается с контролирующих органов на производителей (поставщиков) продукции. Контролирующие органы стран вправе лишь определять размер штрафов за нарушение требований REACH.

При этом отметим, по данным Госкомстата Украины, в 2007 году экспорт украинской химической продукции в ЕС составил 10% всего экспорта украинской продукции в ЕС. Национальные производители имеют возможность осуществлять поставки своей продукции по старым правилам только до 1 января 2009 года. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 года № 288 функции технического регулирования в сфере деятельности, которые касаются Директивы ЕС REACH, осуществляет Минпромполитики Украины. На основе этой Директивы в нашей стране подготовлен «Порядок регистрации, оценки, определения условий и ограничений по использованию химических величин», который в настоящее время проходит процедуру внутригосударственного согласования и готовится к принятию Кабинетом Министров Украины. Действие этого Порядка ограничено территорией Украины, чтобы обеспечить защиту внутреннего рынка от проникновения опасных веществ. В рамках МГС создана специализированная рабочая группа «REACH» (координация работ в названной области), которую возглавляет Ростехрегулирование РФ. МГС согласился с рекомендациями этой группы об активизации работ по разработке проектов технических регламентов «О безопасности химической продукции», «О безопасности химической продукции. Классификация по видам опасности, предупредительная маркировка, паспорт безопасности» на региональном уровне и подготовке проекта Программы разработки межгосударственных стандартов в качестве доказательной базы указанных технических регламентов. Следует отметить, что на совещании МГС руководитель делегации Республики Беларусь сказал, что все белорусские предприятия, которых касаются требования директивы REACH, уже зарегистрированы в Европейском агентстве по химическим продуктам.

Неля МОСКОВСКАЯ (для УНИАН)