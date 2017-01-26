Глава Минагропрода поручил "Укрспирту" обсудить с участниками рынка обоснованность повышения цен на спирт

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Не мог не обратить внимания на бурные дискуссии в СМИ и Фейсбуке по вопросу ценообразования. Как министр, я не имею права вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных предприятий. Но учитывая резонанс, обращаюсь к компании "Укрспирт" с требованием в кратчайшие сроки провести дискуссию с водочными компаниями и покупателями спирта", - пишет Кутовой.

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Согласно сообщению, он распорядился собрать завтра, 27 января, рабочую группу, которая на основе аргументов, полученных в ходе проведенной дискуссии, предоставит министру предложения по рекомендациям "Укрспирту" относительно возможного повышения цен.

Ранее "Укрспирт" сообщал, что с января текущего года госпредприятие повысило цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта намерено поднять их еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства. Компания отмечала, что последний раз повышала цены в апреле 2016 года - на 17-18%, но с тех пор сырье подорожало на 14%, а топливо и электроэнергия - почти на 24%.

Как сообщал УНИАН, монополист на украинском рынке спирта – государственное предприятие "Укрспирт" в 2015 году произвело 9,4 миллиона дал этилового спирта, что на 21% меньше, чем в 2014 году. Чистая прибыль "Укрспирта" в 2015 году составила 16 миллиона гривень против 532,2 миллиона гривень чистого убытка в 2014 году.

Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".