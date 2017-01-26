В Украине зафиксировали очередные случаи чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС свиней в подсобных хозяйствах в пгт Шишаки (Полтавская обл.), а также в селах Ильичевка (Барвинковский р-н, Харьковская обл.) и Веселое (Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.).

Также, по данным Госпродпотребслужбы, инфицированные животные были обнаружены на предприятии им. Дзюндзя в селе Новополье Криворожского района Днепропетровской области.

Кроме того, ветеринары обнаружили труп зараженной домашней свиньи поблизости села Ровное Новоукраинского района Кировоградской области.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. При этом Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии на местах провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Читайте такжеУкраина в 2016 году сократила экспорт свинины почти в 9 раз

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 15 вспышек АЧС – в Луганской (4 случая), Харьковской (3), Кировоградской, Полтавской (по 2), Николаевской, Одесской, Тернопольской, Донецкой и Херсонской (по 1). В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.