В Украину пытались ввезти десятки тонн зараженных бананов и цитрусовых

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины двух партий зараженных бананов из Эквадора и Коста-Рики общим весом около 70 тонн, а также более 100 тонн апельсинов, мандаринов и грейпфрутов из Турции.

Читайте такжеВ Украину не пустили 20 тонн зараженных киви из Греции

Как сообщила пресс-служба ведомства, эти грузы были заражены средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженные партии фруктов при проведении фитосанитарного контроля в Одесской и Киевской областях.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Эквадор, Коста-Рику и Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Пресс-служба добавила, что подобные случаи участились в связи с увеличением импорта овощей и фруктов в Украину в зимний период. При этом выявленный вредитель - средиземноморская плодовая муха - является довольно опасным.

«Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что участились случаи выявления средиземноморской плодовой мухи, которая может нести серьезную угрозу продовольственной безопасности страны, потому что является многоядным вредителем (повреждает большое количество видов растений из многих семей)», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз на территорию Украины более 273 тонн турецких цитрусовых, зараженных тем же карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.