Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем меда

Украинские предприятия в прошлом году экспортировали рекордный объем меда – 56,9 тыс. тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз больше, чем в 2011 году, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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Пресс-служба добавила, что в денежном выражении экспорт этой продукции в 2016 году составил 97,3 млн долл., что на 15,8% больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению, крупнейшими покупателями украинского меда стали страны Европейского Союза. В частности, Германия в прошлом году импортировала этой продукции на 32,6 млн долл. (33% в общем объеме экспорта меда из Украины), Польша – на 18,1 млн долл. (18,6%) и США – 17,7 млн долл. (18,1%).

Ранее Минагропрод сообщал, что Украина по состоянию на 11 января уже полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в страны ЕС, которая составляет 5,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тыс. тонн, подсолнечного масла – 4,8 млн тонн и зерновых – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ).

По данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на внешние рынки аграрной продукции на 15,4 млрд долл., что на 4,5% больше, чем годом ранее.