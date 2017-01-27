Суд арестовал трех подозреваемых по делу о нанесении убытков Государственной зерновой корпорации

Соломенский районный суд города Киева 26-27 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога трем подозреваемым по делу о причинении убытков ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» (ГПЗКУ).

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Как сообщили в пресс-центре Национального антикоррупционного бюро Украины, в отношении экс-чиновников корпорации суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в полной мере. В качестве альтернативы содержания под стражей избраны предлагаемые размеры залогов: экс-главному советнику председателя правления ГПЗКУ – в размере 60 млн грн, экс-начальнику информационно-аналитического управления – 40 млн грн. Представителю международного зернотрейдера, по версии следствия причастного к причинению убытков ГПЗКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января были задержаны трое лиц, причастных к причинению убытков ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. (более 1,6 млрд грн). Двух экс-чиновников корпорации подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и принятии должностным лицом обещания неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), совершенных организованной группой (ч.3 ст.28 УК Украины).

Представителя международного зернотрейдера подозревают в пособничестве реализации коррупционной схемы (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 УК Украины).