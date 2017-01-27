Дело против чиновницы Минагропрода за получение $150 тысяч взятки направлено в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении чиновницы Министерства аграрной политики и продовольствия, задержанной за взятку в 150 тыс. долл.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики и продовольствия в размере 150 тыс. долл. США завершено. Обвинительный акт, согласованный прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 27 января направлен в Шевченковский районный суд Киева», - говорится в сообщении.

Чиновнице инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). В случае признания судом виновности чиновницы ей грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По версии следствия, чиновница Минагропрода (начальник отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью Минагропрода) требовала и получила от предпринимателя взятку в размере 150 тыс. долл. за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.

Как сообщалось, 2 августа 2016 года детективы НАБУ задержали начальника отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью Минаргопрода. Во время обыска в ее автомобиле были изъяты денежные средства, полученные чиновницей в качестве взятки.