ООН предоставит техпомощь украинской рыбной отрасли

Генеральная комиссия по вопросам рыболовства в Средиземном море (ГКРС) при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAO) намерена запустить в Украине проект по проведению научных исследований в сфере рыбного хозяйства и предоставлению отечественной рыбной отрасли технической помощи. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"Фактически, впервые в Украине есть шанс изучить опыт и методы, которые используют страны ГКРС для проведения научных исследований. Полученные знания будут использованы для оценки состояния морских рыбных запасов, которую международные коллеги проведут совместно с украинскими учеными. Это позволит существенно улучшить понимание состояния популяций рыб, лимитов для их промышленного вылова, необходимых программ воспроизведения", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ярему Ковалива.

Согласно сообщению, в рамках данного проекта эксперты генкомиссии планируют провести для украинских специалистов учения по практическому использованию моделей оценки рыбных запасов. Это позволит исследовать наиболее перспективные для выращивания в Украине виды рыб, их популяцию и основные районы распространения. Также в ходе обучения будут исследованы те сферы отечественного рыбного хозяйства, которые до сих пор не были изучены.

Пресс-служба добавила, что обучение украинских специалистов начнется во второй половине текущего года. Сроки и место обучения пока согласовываются.

"Проведенное обучение позволит украинским ученым оперировать эффективными методами по сбору и анализу информации о морских живых ресурсах и максимально точно оценивать состояние рыбных запасов Черного моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после проведения учений будет сформирована единая методология оценки запасов Черного моря и сформированы предложения для дальнейшего сотрудничества сторон.

В Госрыбагентстве добавили, что реализация этого проекта будет способствовать гармонизации методов оценки рыбных запасов. Также ведомство сможет получать дополнительную информацию о запасах Черного моря от прибрежных стран.

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Как сообщал УНИАН, в середине октября 2016 года Ковалив и исполнительный секретарь ГКРС Абделлах Срур подписали соглашение о предоставлении Украине технической помощи. Целью данного проекта являлось обеспечение устойчивого развития украинской рыбной отрасли. Предполагалось, что реализация соглашения начнется в 2016 году и будет завершена 16-20 октября 2017 года, когда начнется 41 сессия ГКРС. Все финансовые расходы для обеспечения технической помощи в рамках соглашения на себя взяла ГКРС.

По данным Госрыбагентства, по итогам 2016 года украинские рыболовецкие предприятия увеличили вылов рыбы примерно на 40% за счет постепенного выведения рыбного хозяйства из тени.

Министерство аграрной политики и продовольствия и Госрыбагентство в сентябре 2015 года инициировали создание рыбного патруля для замены действующих органов рыбоохраны по примеру Национальной полиции. По данным Госрыбагентства, за период работы патруля по состоянию на конец 2016 года инспекторы изъяли более 3 тонн водных биоресурсов при их незаконном лове, приобретении или сбыте. Патрульные открыли боле 200 дел и передали их в суд для привлечения нарушителей к ответственности. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству, составила около 700 тысяч гривень.