Цена какао достигла 23-летнего максимума

Цены на фьючерсные поставки какао-бобов на Лондонской бирже достигли 23-летнего максимума на фоне падения цен на другие сырьевые материалы, сообщает ВВС.

Цена тонны какао-бобов с поставкой в мае достигла 1820 фунтов стерлингов, что является наивысшей ценой на этот продукт с октября 1985 года.

По мнению аналитиков, рекордная стоимость какао-бобов связана с увеличение спроса на шоколад в условии безработицы на фоне глобального финкризиса.

Агентство Bloomberg отмечает, что мировые лидеры по производству шоколада британская Cadbury и американская Hershey заявляли в течение года о росте прибыли и увеличении рынков сбыта.

Ученые давно выявили, что шоколад является отличным антидепрессантом. Он содержит вещество фенилэтиламин, который стимулирует деятельность нервных клеток, вследствие чего у человека улучшается настроение.

В 2000 году американские ученые провели исследования, благодаря которым установили, что люди, употребляющие шоколад 2-3 раза в месяц, чувствуют себя лучше, чем те, кто его совсем не ест. В последнее время все большую популярность приобретает косметика на основе какао, а также шоколадные обертывания и ванны.