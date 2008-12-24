Производители алкоголя против повышения акцизных сборов

«Союз-Виктан» приостановил инвестпроекты из-за планируемого увеличения ставок акцизного сбора

Группа компаний "Союз-Виктан" вынуждена приостановить реализацию инвестиционных проектов, в частности, проектов модернизации цеха шампанизации на заводе марочных вин и коньяков "Коктебель" (Крым) и переоборудования водочного производства в Крыму.

Как передает пресс-служба "Союз-Виктан", об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Союз-Виктан" Андрей ОХЛОПКОВ.

«Временно приостановлены все инвестиционные проекты», - сказал А.ОХЛОПКОВ. При этом он уточнил, что основной причиной является увеличение ставок акцизного сбора, что будет непосильным грузом для отрасли. «Производители алкоголя категорически против повышения акцизных сборов. Необходимо учитывать, что нестабильная экономическая ситуация в Украине, вызванная финансовым кризисом, и так серьезно ударила по отечественному производителю", - пояснил он.

Что касается водочных производств в России, входящих в состав группы компаний, гендиректор напомнил, что завод в Рузе (Московская обл.) модернизирован в прошлом году и его мощностей сейчас достаточно для обеспечения российского рынка. Соответственно, инвестиции во второй российский завод в Лыткарино (также Московская обл.) вкладывать в ближайшее время не запланировано.

Кроме того, А.ОХЛОПКОВ сделал прогноз на 2009 год. «Уже сейчас можно сказать, что роста легального производства в 2009 году не предвидеться. Средним и малым производителям будет крайне сложно в таких условиях пережить 2009 год. В следующем году наша компания будет реализовывать консервативный сценарий, предполагающий сохранение доли на рынке, без большого роста доли, - сказал он.

Вместе с тем, 2008 год он считает достаточно успешным для группы компаний "Союз-Виктан". По его словам, результаты работы будут озвучены в январе 2009 года.

Напомним, в Украине за 10 месяцев ГК «Союз-Виктан» реализовала 5 млн. 545 тыс. дал ликероводочной продукции. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2007 года, когда было продано 4 млн. 415 тыс. 401 дал.

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году. Основной бизнес компании - производство и дистрибюция алкогольных напитков. В ассортименте - водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».