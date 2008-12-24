Кабмин пролонгирует кредиты хлебопекам

Правительство планирует сегодня в срочном порядке подготовить законопроект о пролонгации на год кредитов для хлебопеков и пересчитать эти кредиты из валютных в гривневые по курсу 5,05 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня после встречи с представителями хлебопекарных предприятий, которые проводили акцию возле здания Кабмина.

“Мы договорились, что мы сегодня в течение часа отрабатываем экстренный законопроект об остановке кризисных явлений в хлебопекарной отрасли, и в этом законе мы прописываем несколько пунктов. Во-первых, обязываем банки пролонгировать на год кредиты для хлебопекарных предприятий. Во-вторых, пересчитать эти кредиты по курсу 5,05 из валютных в гривневые. Мы обяжем Национальный банк под сумму разрывов, которые возникнут у коммерческих банков, которые сделают такую операцию, рефинансировать в течение трех дней на три года эти банки – те, которые пролонгируют кредиты”, - сказала Ю.Тимошенко. При этом она отметила, что это неотложный шаг, учитывая сложности, возникшие в отрасли в связи с невозможностью погашать валютные кредиты.

Ю.Тимошенко также сказала, что БЮТ будет обращаться ко всем лидерам фракций, чтоб сегодня, до конца дня, этот закон был принят, и высказала надежду, что представители отрасли обратятся к Президенту с просьбой подписать этот закон уже сегодня.

“Если мы этого не сделаем, то отсутствие хлеба на полках будет абсолютной виной Президента, потому что все, что он сегодня делает с Национальным банком, с курсом гривни и спекулятивными махинациями, - это большой грех, который берет на душу Президент Украины против своей страны”, - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины президент Ассоциации хлебопеков Владимир Слабовский и председатель центрального комитета Профсоюзов пищевой и перерабатывающей промышленности Анатолий ТОМЫК заявили о возможности остановки предприятий отрасли в случае не решения вопроса погашения кредитов в валюте по приемлемому курсу

По его словам, хлебопекарные предприятия были вынуждены брать кредиты летом в валюте на приобретение зерна до нового урожая, поскольку кредитов в гривне банки не предлагали.

Сегодня, по словам президента Ассоциации хлебопеков, только одно предприятие - «Одесский каравай» - должно заплатить по кредиту 25 млн. грн. курсовой разницы.

В.Слабовский также отметил, что, начиная с января 2009 года, банки обещают насчитывать штрафные проценты за непогашенные кредиты, при этом за первый месяц на уровне 38% годовых в валюте.

В свою очередь, председатель профсоюза отметил, что сегодня профсоюзы впервые вышли защищать не свои социальные требования, а всю отрасль от разрушения.

«Мы требуем от Президента Украины, правительства рассмотреть требования пекарей для сохранения отрасли», - сказал А.Томык.

Напомним, сегодня представители хлебопекарных предприятий из всех регионов Украины провели пикетирование Дома правительства.