Если правительство дает субсидии на комуслуги, то пусть дает и на молоко - Скоцик

Об этом рассказал в эфире программы «Столица» на ТРК "Киев" лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Когда мы говорим о том, что люди не могут оплачивать новые платежки, это еще не вся беда. Рост цены в платежках люди видят сразу. Но тарифы отражаются и на стоимости продуктов питания, и на услугах. Это отложенный рост цен. Оно зависит от цикла производства готового продукта. Скажем, все роста цены на хлеб мы увидели в конце года, когда зерно, собранное летом, было переработано в готовый продукт — хлеб», - отметил Виталий Скоцик.

Политик отметил, что на росте тарифов наживаются монополисты.

«Интересная ситуация, когда, например, всю энергетику, кроме восстановительной, производят на государственных предприятиях. Но и промышленность, и обычные потребители покупают ее у частных компаний, которые просто сидят на «выключателе». На этом наживаются олигархи», - отметил Виталий Скоцик.

По словам политика, денежными потоками, которые проходят через энергетический сектор, управляет всего шесть человек, и по каким критериям они устанавливают тарифы – никто до конца не понимает.

«Для того, чтобы принять бюджет государства, нужно не менее 226 голосов народных избранников. А НКРЭ состоит из 6 человек, которые между собой принимают решения о повышении тарифов. И какими расчетами они при этом пользуются, мало кто знает. Через эту комиссию каждый год проходит почти половина общенационального бюджета. Это же нонсенс. А платят за все простые потребители», - говорит Виталий Скоцик.

Лидер Аграрной партии отметил, что, по логике государственных регулирующих органов, следовало бы внедрить и дотации на молоко и мясо.

«Почему нет комиссии, которая бы устанавливала цены на молоко или мясо и доплачивало производителям, чтобы люди могли покупать эти продукты в достаточном количестве. Если действовать по логике нынешних чиновников, то должны быть и дотации на молоко и мясо», - подчеркнул Виталий Скоцик.