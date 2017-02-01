Давление НБУ на крупнейший агрохолдинг Украины может привести к потере 1,5 % ВВП

Об этом управляющий партнер инвестиционной компании Empire State Capital Partners Ярослав Удовенко рассказал в интервью УНИАН, рассказывая о ситуации, которая из-за действий НБУ возникла вокруг одного из крупнейших агрохолдингов Украины Ukrlandfarming, владельцем которой является Олег Бахматюк.

По словам Удовенко, одной из проблем является расхождение между действительной задолженностью, и той, которую называет Нацбанк.

«Нацбанк почему-то оперирует цифрой в 38 миллиардов, которая является ошибочной, ибо в ней смешаны обязательства и бенефициары, и отдельные юридические лица. Это просто красивая цифра выведена из расчета, что СМИ подхватят ее в информационной войне. На самом же деле обязательства бенефициара перед НБУ за рефинансированием банков и перед Фондом гарантирования вкладов исчисляется в около 20 млрд грн», - рассказал Удовенко.

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Руководитель инвесткомпании также пояснил, что собственник Ukrlandfarming предлагает практический сценарий проведения реструктуризации без дисконтов, с усилением залога и с переносом срока погашения задолженностей на 5-7 лет, и кредиторы согласились на такие условия, но это не устраивает НБУ.

«Собственно, Олег Бахматюк как бенефициар поручился за часть из этих средств и сейчас предложил проект реструктуризации задолженности. Реализовать эту программу можно за несколько недель. Но видим, что договориться с государством о реструктуризации долга в Украине труднее, чем с частными кредиторами», - добавил он.

По словам Удовенко, Нацбанк может отвергать этот проект из-за забюрократизированности процесса принятия решений. Также он прокомментировал разговоры в экспертных кругах о том, что реструктуризация блокируется, чтобы чиновники получили контроль над активами холдинга.

«В том-то и дело, что для регулятора отказ от реструктуризации это очень спорное решение. Обязательства Бахматюка перед НБУ являются второстепенными по сравнению с обязательствами UkrLandFarming перед другими кредиторами», - пояснил он.

«Поэтому в случае объявления банкротства компаний агрохолдинга, которое может стать следствием неуступчивости руководства Нацбанка в вопросе реструктуризации задолженности бенефициара, регулятор и ФГВ (Фонд гарантирования вкладов) будут стоять в очереди после десятков других кредиторов, долги перед которыми будут погашать за счет активов UkrLandFarming», - рассказал руководитель инвесткомпании.

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А это уже, по словам Удовенко, может растянуться на годы, потому что все будет происходить по результатам судебных процессов. Поэтому государственные кредиторы могут вообще остаться ни с чем.

Он также добавил, что НБУ не входит в диалог даже о возможности проведения реструктуризации, и это оказывает негативное влияние на компанию, мешает ей развиваться, не позволяет привлекать инвесторов. А возможные попытки НБУ заблокировать деятельность агрохолдинга при помощи ареста счетов и остановку работы агрохолдинга может привести к серьезным последствиям – потере 1,5% ВВП, который генерируют компании агрохолдинга, снижение поступлений в бюджет и появление более чем 30 тысяч безработных.

Также, по его словам, поведение НБУ плохо влияет на показатель инвестиционной привлекательности Украины.

"В UkrLandFarming как крупной компании есть немало кредитных и акционерных инвесторов, которые невольно оказались в роли заложников противостояния с руководством Нацбанка. Их инвестиции сейчас находятся в рискованном состоянии. И если в UkrLandFarming дела пойдут плохо, то так же будут чувствовать себя и инвесторы. И они, и их партнеры значительно осторожнее будут рассматривать проекты инвестиций в Украину – как новые, так и уже действующие. От этого инвестиционный имидж страны получает негативную окраску", - добавил он.