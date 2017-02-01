Украина заняла первое место в Европе по экспорту грецкого ореха

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По ее словам, сегодня Украина занимает первое место в экспорте грецкого ореха среди стран Европы.

"Развитие производства нишевой продукции, интересной для малых и средних производителей, такой как плоды орехов, является одним из приоритетов для Минагрополитики сегодня. Для развития промышленного производства и экспорта необходимо создавать кооперативы или кластеры. На сегодня производство орехов раздроблен по структуре. Это мешает как эффективному выходу на внешние рынки, так и впорядкованню работе этой отрасли на внутреннем рынке. Объединение производителей может решить многие из этих вопросов", - подчеркнула заместитель министра.

Читайте такжеГрецкие орехи положительно влияют на настроение - исследование

Со своей стороны, представители Украинской ореховой Ассоциации рассказали об основных путях, которые будут иметь влияние на развитие орехового бизнеса в Украине и сам экспорт. В частности, это развитие современных технологий переработки, производства систем качественной заготовки, сохранения и реализации продукции и прочее.

Трофімцева отметила, что производство орехов является одним из интересных сегментов агропромышленного комплекса Украины, который обеспечивает высокий уровень рентабельности.

Справка. Сегодня в Украине уже высажено более 5000 га грецкого ореха, 600 га фундука. На 2017 год запланированы посадки еще 2500 га орехоплодных культур, из них: грецкого ореха 1520 га ; фундука - 890 га; миндаль - 40 га. В 2016 году экспорт орехов составил 40021,0 тонн, стоимость была $79285 тысяч, а средняя цена $1981,1. Импорт составил 1921,0 тонн, стоимость – $ 13563 тысяч, а средние цена $ 7060,4.

Главные страны экспортеры в 2016 году: Ирак - $ 13107 тысяч, Иран - $ 11277 тысяч, Греция - $ 5457 тысяч, Азербайджан - $ 2913 тысяч, Беларусь - $ 2099 тысяч.