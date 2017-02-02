Украина увеличила экспорт аграрной продукции

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

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По ее словам, агропродукция составила 42,5% всего экспорта Украины.

«Украинский аграрный сектор, включая перерабатывающую промышленность, показал замечательный экспортный результат в 2016 году. Цифры говорят сами за себя. Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за 2016 достиг в стоимостном выражении 19,6 млрд долл., - отметила Трофимцева. - Собственно экспорт агропродукции вырос на 4,5%. Мы видим еще значительный потенциал для дальнейшего увеличения экспорта аграрных и пищевых продуктов при диверсификации товарной структуры и увеличение удельного веса переработанных продуктов питания с высокой добавленной стоимостью в общей структуре экспорта».

По информации Минагропрода, главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно стали зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. (38,1% в общей структуре национального экспорта). В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.