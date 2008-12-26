В России подорожает импортный алкоголь

Импортный алкоголь в России с нового года подорожает на 10-25%, оптовики опасаются снижения продаж подорожавших напитков, пишет в пятницу газета "Коммерсант", сообщает РИА Новости.

По данным издания, один из крупнейших импортеров элитного алкоголя компания "Руст Инк" из-за роста курса евро подняла отпускные цены на большинство брендов - например, на коньяк Remy Martin, вермуты Cinzano и Campari на 15%. Ее примеру собираются последовать и другие импортеры: с 1 февраля Whitehall (коньяк Hennessy, шампанское Krug, Veuve Clicquot, Dom Perignon, Moet & Chandon и др.) поднимет цены на 10%, а Diageo (виски Johnnie Walker, ликер Baileys, джин Gordon`s и другие) - на 15-25%.

С 25 декабря в прайс-листе ЗАО "Руст Инк" (по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за десять месяцев импортировало 6 миллионов литров) отпускные цены на собственные бренды компании повысились от 1% (например, на суперпремиальную водку Imperia) до 4% (на самую дешевую водку холдинга Avrora). Водка "Русский стандарт" подорожала на 2%. Агентские бренды "Руст Инк" прибавили в цене более существенно - оптовые цены на ирландский виски Tullamore Dew, ликеры Carolans и Irish Mist, французский коньяк Remy Martin, шампанское Piper Heidsiek, итальянские вермуты Cinzano и Campari увеличились на 15%. Прежними остались только цены на бренды, импортируемые не из еврозоны: шотландский виски Glenfiddich и Grant`s.

Гендиректор компании Whitehall (по данным ФТС, за десять месяцев импортировала 7,8 миллиона литров) Евгений Полищук сообщил газете, что его компания с 1 февраля также поднимает цену на весь ассортимент (коньяк Hennessy, шампанское Krug, Veuve Clicquot, Dom Perignon и Moet & Chandon, виски Glenmorangie) на 10%. "Курсовая разница очень серьезно влияет на все показатели, работать с отрицательной экономикой мы не можем", - говорит Полищук.

Крупнейший в мире производитель алкоголя британская компания Diageo (по данным ФТС, за десять месяцев импортировала 6,8 миллиона литров; основные марки - виски Johnnie Walker, ликер Baileys, джин Gordon`s) также объявила партнерам о повышении цен с 1 февраля на 12-25%. В письме, разосланном дистрибуторам, Diageo обуславливает повышение как внешними (увеличение ставок акциза, рост инфляции, "превосходящий первоначальные статистические прогнозы"), так и внутренними причинами (увеличение стоимости энергоресурсов и возросшие логистические издержки). Директор по внешним связям российского офиса Diageo Елена Кузнецова признала, что компания "периодически пересматривает отпускные цены на продукцию", но "детали коммерческих соглашений" раскрывать не стала, пишет газета.

Директор по маркетингу "Pernod Ricard Восточная Европа" (импортировала 6,9 миллиона литров; главные бренды - виски Chivas Regal, Jameson, коньяк Martell, джин Beefeater) Вадим Григорян признает, что, если курс евро и дальше продолжит рост, "коррекция цен" будет, но подробно комментировать ценовую стратегию своей компании отказался.

В российском офисе Bacardi-Martini (21 миллион литров; вермуты Bacardi, Martini, водки Finlandia, Grey Goose) не ответили на запрос газеты. Топ-менеджер одного из крупнейших московских дистрибуторов утверждает, что компания существенно повысила отпускные цены загодя - с 1 октября. В среднем цены на вермуты Bacardi и Martini выросли на 15%, на суперпремиальную водку Grey Goose - на 30%, рассказал он.

По словам гендиректора нижегородской дистрибуторской группы "Гармония" (по собственным данным, в 2007 году контролировала 6% всех продаж крепкого алкоголя в России) Сергея Моторкина, входящий в группу импортер элитных вин "Юта-НН" также повысит отпускные цены с 1 января на 10%.