Урожай озимых в Украине может составить около 29 миллионов тонн

Урожай озимых зерновых культур (пшеницы, ржи и ячменя) в Украине в 2017 году при сохранении благоприятных погодных условий может составить около 29 миллионов тонн, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Благоприятные погодные условия во время осенней посевной кампании и нормальный ход зимовки посевов создают положительные предпосылки для развития озимых культур… Таким образом, урожай озимых зерновых может составить 29 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посевные площади озимых зерновых культур под урожай 2017 года составляют около 7,2 миллиона га, что практически соответствует показателям прошлого года.

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Согласно сообщению, площади под озимой рожью в текущем году увеличились на 11% по сравнению с 2016 годом, до 156 тысяч га, а под озимым рапсом - на 73%, до 845 тысяч га. В ассоциации прогнозируют, что урожай озимого рапса в 2017 году составит около 1,8 миллиона тонн, что на 690 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. В том числе площади под озимой пшеницей и тритикале увеличились на 2,2% – до 6,1 миллиона га, под рожью – на 16,5%, до 169,3 тысячи га, под рапсом – на 37,2%, до 899,2 тысячи га, а под ячменем – сократились на 10,3%, до 881,5 тысячи га.

Украина в 2016 году, согласно предварительным данным, собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.