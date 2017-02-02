Израиль может возобновить импорт украинских яиц весной – глава Минагропрода

Израиль может весной возобновить импорт украинской продукции птицеводства, прекращенный в январе прошлого года в связи с подозрением в ее зараженности сальмонеллой, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

"Для Украины возобновление экспорта продукции птицеводства в Израиль является принципиальным вопросом. Есть технические формальности, ведется активная работа между нашими странами. Надеюсь, данный вопрос будет иметь успешный результат", - приводятся в сообщении слова министра.

Согласно сообщению, в настоящее время Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Израильская ветеринарная служба ведут переговоры по этому вопросу.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, в скором времени израильские ветеринары планируют посетить Украину, проверить работу наших ведомств и оценить безопасность продукции.

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"Мы находимся в постоянном диалоге с представителями израильской ветеринарной службы. В ближайшее время планируется визит наших израильских коллег в Украину для согласования всех вопросов", - цитирует Лапу пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 30 января Европейская комиссия возобновила прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС с территорий, на которых не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

6 декабря 2015 года Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт был приостановлен на время проведения необходимых исследований. Украина предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.

В январе 2016 года, после проведенных министерством исследований, тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко отметил, что украинская продукция не была заражена сальмонеллой, и сообщил о том, что экспорт в скором времени будет возобновлен. Однако соответствующего распоряжения об открытии рынка со стороны израильских ветеринарных ведомств так и не поступило.