Минагропрод: иностранцы и юрлица не смогут покупать сельхозземели в Украине после отмены моратория

В законопроекте об обороте сельскохозяйственных земель должна быть прописана норма, запрещающая юридическим лицам и иностранным инвесторам принимать участие в аукционах после отмены моратория.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Есть ключевые тезисы (в земельной реформе – УНИАН), которые мы прорабатываем в министерстве… Первый вопрос – вопрос исключительного участия граждан Украины. Считаю, что на этом этапе, если мы будем делать определенные шаги в земельной реформе, это должны быть только граждане Украины, без иностранцев и юридических лиц", – сказал министр.

Также, по словам Кутового, цена на земельные участки, которые будут выставляться на аукционах, должна быть не меньше их нормативно-денежной оценки.

"Это сделает невозможным риск скупки земли за бесценок. Нормативно-денежная оценка на сегодня колеблется в более или менее европейских диапазонах", – отметил он.

И третий важный момент, который, по словам министра, должен быть прописан в законопроекте, касается выгодных условий кредитования малых фермеров.

"Государство должно гарантированно обеспечить фермеров дешевым ресурсом – не более 7% годовых в гривне, возможностью покупать землю для своих нужд… Кроме того, они должны иметь первоочередное право покупки земельных участков, если проживают и работают на этой территории", – сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. 28 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно существующему законодательству, срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу закона об обороте сельскохозяйственных земель. Проект такого закона сейчас разрабатывает Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.