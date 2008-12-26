Cadbury уходит с рынка напитков

Производитель шоколада Cadbury объявил в среду, что согласился продать свой бизнес по производству газированных напитков в Австралии Schweppes Australia за 811 млн. долл. японской компании Asahi Breweries Ltd, сообщает k2kapital.

Таким образом, будет полностью завершен выход Cadbury с рынка напитков, на котором британский производитель присутствовал с 1969 г. после объединения со Schweppes.

В мае этого года кондитерский гигант избавился от другого подразделения, занимавшегося напитками, Dr. Pepper Snapple Group Inc.

Сделка должна завершиться к апрелю 2008 года, если своим правом выкупить австралийское подразделение Cadbury не воспользуется американская Coca-Cola. Это право она получила в результате специального договора с Cadbury, заключенного в 1999 года.

У британской компании останется значительный кондитерский бизнес в Австралии. Сделка позволит Cadbury выручить средства для погашения облигаций на 900 млн. долл. в июне 2009 года. По заявлению руководства корпорации, продажа не скажется на показателе прибыли на акцию компании в этом году.