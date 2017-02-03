Украина в 2016 году увеличила экспорт рыбы почти на 40%

Украинские предприятия в 2016 году экспортировали продукции из рыбы и других водных биоресурсов на 21,8 миллиона долларов, что на 39% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Согласно сообщению, в структуре экспорта, как и в прошлом году, преобладали рыбное филе (38%), готовая или консервированная рыба и икра (21%) и ракообразные (20%). Сегменты свежей и охлажденной, а также сушеной, соленой и копченой рыбы составили по 7% экспорта. На мороженую рыбу и моллюсков в прошлом году пришлось по 3%.

Пресс-служба отметила, что продажи свежей и охлажденной рыбы в прошлом году выросли в 9,6 раза, до 1,5 миллиона долларов, ракообразных – в 4,2 раза, до 4,4 миллиона долларов, мороженой рыбы – в 2,6 раза, до 641 тысячи долларов, моллюсков – в 2,4 раза, до 684 тысяч долларов.

Отмечается, что сокращение экспорта не зафиксировано ни по одной из позиций.

Пресс-служба добавила, что, несмотря на рост по всем позициям, показатели 2016 года все еще отстают от 2014 года на 32%.

"После потери российского рынка мы наращиваем экспорт по всем позициям. Однако наибольшие трудности испытывают экспортеры, осуществляющие поставки в рамках группы "готовая или консервированная рыба, икра". После падения в 4,5 раза в 2015 году (до 4,6 миллиона долларов с 20,8 миллиона долларов в 2014 году) экспорт по этой группе не демонстрирует явного восстановления", - цитирует пресс-служба аналитика UFEB Анну Бурку.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).

Ранее Государственное агентство рыбного хозяйства сообщило, что вылов водных биоресурсов в водоемах Украины в январе-сентябре 2016 года составил 40,9 тысячи тонн, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года.