«Чумак» продает активы по производству подсолнечного масла

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧП «Агропродукты» (Киев) выкупить у ЗАО «Чумак» комплекс по рафинированию и бутилизации подсолнечного масла в Каховке (Херсонская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Напомним, что в 2005 году компания продала экстракционную часть производства масла Cargill Ltd. Маслоэкстракционная фабрика ЗАО «Чумак» была основана в 1998 году. Масло под торговой маркой «Чумак» занимает второе место на рынке реализации подсолнечного масла.

Справка УНИАН. «Чумак» – один из крупнейших производителей продуктов питания на томатной основе в Центральной и Восточной Европе и производитель кетчупа, майонеза, соусов, консервированных овощей в Украине. Компания «Чумак» основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом CТУРЕНОМ и Йоханом БОДЕНОМ. Компания продает свою продукцию под одноименной торговой маркой.

Компания «Чумак» владеет производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская обл.), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.

ЧП «Агропродукты» осуществляет деятельность по оптовой торговле подсолнечным маслом.