В Украине закупочная цена на молоко выросла почти на 50%

Закупочная цена на молоко в Украине в январе текущего года по сравнению с январем 2016 года выросла почти на 50%, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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Так, согласно сообщению, средняя цена на молоко экстра класса за год выросла на 49% - до 9,43 грн за литр (с НДС). По сравнению с декабрем 2016 года этот продукт подорожал на 3,9%. Литр молока высшего сорта вырос в цене в среднем на 46,6% по сравнению с январем 2016 года, и на 4,82% - с декабрем 2016 года, до 8,81 грн. Больше всего за последний месяц подорожало молоко первого сорта – на 7%, до 8,82 грн за литр. Годовой прирост составил 48,2%.

Таким образом, по данным ассоциации, розничные цены на молоко в январе по сравнению с декабрем выросли в среднем на 12% - до 16,53 грн за литр. Кефир прибавил в цене 10% - до 25,09 грн за литр. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января - 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.

По данным ассоциации, сливочное масло на внутреннем рынке за месяц подешевело в среднем на 18 коп. По состоянию на 3 февраля килограмм масла жирностью 82,5% стоил 167,6 грн.

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Эксперты отмечают, что в скором времени закупочные цены на молоко в Украине начнут немного снижаться.

«Первые сигналы снижения цен на сырье для населения уже начались. Приближение весны дает возможность закупщикам снижать ценовую планку для тех регионов, где цена перевалила за 6 грн за литр», - сообщили в ассоциации.

В связи с этим переработчики начали пересматривать свои цены еще с середины месяца. Но, как прогнозируют в ассоциации, в 2017 году молока в Украине будет недостаточно, и потому существенно снизить цену скорее всего не удастся.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, производство жидкого обработанного молока в Украине в 2016 году составило 926 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем за 2015 год. Производство сливочного масла в 2016 году сократилось на 0,7%, до 101 тыс. тонн., жирных сыров – на 8%, до 113 тыс. тонн, йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок – на 1,4%, до 420 тыс. тонн, спредов и жировых смесей – на 21,1%, до 28,3 тыс. тонн, а также молокосодержащих продуктов – на 9,2%, до 141 тыс. тонн. В то же время, украинские предприятия за 2016 год увеличили производство свежего неферментированного сыра (в том числе сыра из молочной сыворотки и кисломолочного творога) на 3,6%, до 69,6 тыс. тонн.