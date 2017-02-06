Экспорт сливочного масла из Украины вырос почти вдвое

Объем экспорта сливочного масла из Украины в январе 2017 года составил 605 тонн, что в 1,76 раза больше, чем в январе прошлого года, в денежном выражении экспорт масла за отчетный период вырос в 2,3 раза – до 2,3 миллиона долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно статистическим данным, импорт сливочного масла в Украину в январе текущего года сократился в натуральном выражении на 21,4% - до 39 тонн. В то же время в денежном выражении импорт этого продукта составил 185 тысяч долларов.

Экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на 55,5% в натуральном выражении – до 678 тонн, и увеличился на 72,2% в денежном выражении – до 434 тысяч долларов. Импорт этих продуктов в предыдущем месяце составил 52 тонны, что почти в 5 раз больше, чем в январе 2016 года. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок увеличился в 4 раза – до 90 тысяч долларов.

В ГФС также сообщили, что поставки из Украины за рубеж сгущенного молока и сливок в январе текущего года выросли в натуральном выражении в 1,8 раза, а в денежном – в 2,03 раза, до 3,08 тысячи тонн и 4,96 миллиона долларов. соответственно. Импорт этой продукции в отчетный период составил 136 тонн против 81 тонны в 2015 году. В денежном выражении импорт вырос в 1,5 раза - до 227 тысяч долларов.

Также отечественные производители экспортировали в январе 315 тонн сыра, что на 39,4% больше показателя за январь 2016 года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции выросли на 64,5% - до 957 тысяч долларов.

Импорт сыра в Украину за отчетный период увеличился на 38,6% в натуральном и в 1,5 раза в денежном выражении – до 559 тонн и 2,49 миллиона долларов соответственно.

Читайте такжеПраво на экспорт молочной продукции в ЕС уже имеют 14 украинских предприятий

Как сообщал УНИАН, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тысяч тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% – до 10,5 тысячи тонн, сливочного масла – на 2,5%, до 12,1 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – сократился на 17,6%, до 51,9 тысячи тонн.