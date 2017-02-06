Глава Минфина сообщил, когда Украина подготовит проект земельной реформы

Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая текущего года, сообщил сегодня журналистам министр финансов Александр Данилюк.

"Нужно подготовить законопроект и подать его до конца мая", - сказал министр.

По его словам, параллельно с этим законопроектом необходимо подготовить и нормативную базу для его применения.

Ранее министр сообщил, что Украина рассчитывает завершить переговоры с Международным валютным фондом по третьему пересмотру программы реформ до конца недели.

Читайте такжеРада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2018 года

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2016 года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. 28 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно существующему законодательству, срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу закона об обороте сельскохозяйственных земель. Проект такого закона сейчас разрабатывает Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.