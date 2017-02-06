Правительство ставит под угрозу посевную кампанию и продовольственную безопасность – Аграрная партия

Об этом говорится в заявлении Президиума Аграрной партии, обнародованном 6 февраля.

«Аграрная партия возмущена системной политикой правительства, направленной на внедрение «дикого» рынка земли. Это пытаются сделать, несмотря на установленный мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения», - сказано в заявлении.

Аграрии уверены, что земельная реформа в правительственном исполнении делается по той же схеме, как была проведена приватизация промышленности.

«Украину хотят разграбить еще более масштабно, чем во время печально известной «прихватизации» промышленности в 1990-х годах. Тогда вся промышленность оказалась в руках нескольких олигархов», - сказано в документе.

В своем заявлении аграрии называют правительственную политику «политикой национальной катастрофы».

«С начала года более, чем на 5%, обесценилась национальная валюта. Временная стабилизация курса гривны достигается за счет расходования золотовалютных резервов и не может иметь длительного эффекта без активизации производства. Более 130 тысяч частных предпринимателей прекратили деятельность лишь за один месяц. Продолжается ничем не обоснованная политика повышения коммунальных тарифов. Правительство практически не предпринимает никаких мер для запуска действенной пенсионной реформы. Страну ждет очередной рост цен на основные продукты питания», - говорят аграрии.

Аграрии отмечают, что власть работает по принципу «разделяй и властвуй» и пытается перессорить производителей, предпринимателей, простых владельцев земли.

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«В очередной раз украинцев пытаются разделить по социальному или имущественному признаку. То же самое делает так называемая оппозиция, которая была властью, однако не сделала ничего для цивилизованного завершения земельной реформы. Цель и первых, и вторых одна — разъединить украинцев и удержаться на властном олимпе. Им безразлично, что будет с Украиной и украинским народом. Они готовы в случае необходимости бежать за границу, где давно живут их семьи», - отмечают аграрии.

Аграрии напоминают, что такой популизм в условиях войны может стать фатальным для государства.

«Сотню лет назад безответственные популисты способствовали внешнему врагу, который в конце концов уничтожил Украинскую республику, а позже начал физическое уничтожение украинского народа. Тогда так же использовали сепаратные переговоры, земельный вопрос, разделение украинцев по имущественному и социальному признаку», - сказано в заявлении.

Аграрии приглашают всех неравнодушных принять участие в земельных форумах, которые пройдут во всех регионах, и призывают остановить грабеж Украины и распродажу земли на «диком» рынке.