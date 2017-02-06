В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Кировоградской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления госпотребслужбы в Кировоградской области Юрий Травкин, ветеринары зафиксировали вспышку африканской чумы в хозяйстве, которое выращивало диких свиней с целью разведения в селе Грузское Кировоградского района.

Диагноз АЧС сегодня подтвержден лабораторными исследованиями.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кировоградской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция распространения АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет свыше 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а косвенные расходы увеличатся на 5-7,5 миллиарда гривень.

В целом с начала 2017 года в Украине зарегистрировано более 20 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.