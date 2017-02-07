В случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход - Кубив

Украина не сможет конкурировать на международном аграрном рынке, если не защитит своего национального производителя, который в результате войны и девальвации гривны оказался в тяжелом финансовом положении, как это произошло с агрохолдингом «Укрлэндфарминг» Олега Бахматюка, - заявил вчера после круглого стола, посвященному соглашению о свободной торговле между Украиной и Канадой, первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

По его словам, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не имеет права влиять на Национальный банк, который является независимой от правительства структурой. Однако может высказывать свою оценку сложившейся между бизнесменом и НБУ ситуации «с точки зрения оценки экономических процессов».

«Есть организационная, правовая составляющие, и есть договоренности, которые должны учитывать ситуацию на рынке. Кредиты брались в валюте – курс вырос в три раза. Если мы говорим о невыполнение тех или иных обязательств или изменении обязательств, то нужно учитывать смену рынка – на Востоке у нас война, многие бизнесмены (не только Бахматюк) потеряли предприятия на оккупированных территориях. Там 20% экономики потеряно», - пояснил Кубив.

Кубив подчеркнул, что в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен не формальный, а «мудрый и хозяйственный» подход.

«Тут нужно подходить по мудрому, по хозяйственному, но каждый украинский производитель должен быть защищен. Потому что только развитие своего производителя позволит нам конкурировать на европейском и американском мировых рынках», - заявил первый вице-премьер.

Степан Кубив подчеркнул, что Кабмин со своей стороны готов поддержать различные шаги, направленные на поиск компромиссных решений, позволяющих сохранить крупнейшего украинского производителя аграрной продукции.

«Я принципиально исхожу из того, что правительство должно максимально приложить усилия, чтобы поднять национального товаропроизводителя – на внутреннем рынке, поднять стандарты нашей продукции к международным стандартам. И соответственно, отечественная продукция должна быть конкурентной на мировых рынках. Во время визита в Индию я увидел огромный рынок – полтора миллиарда людей. Индия, Непал, Бангладеш - нас там ждут, там большие возможности», - сказал первый вице-премьер.

Напомним, собственник крупнейшего украинского агрохолдинга «Укрлэндфарминг» обратился за помощью к президенту и премьер-министру, заявив, что Национальный банк отказывается идти на переговоры по реструктуризации кредитов рефинансирования, тем самым блокируя переговоры с международными инвесторами компании. В свою очередь Бахматюк готов к реструктуризации даже на более жестких условиях, чем те, что были предложены государством экс-акционерам «ПриватБанка». Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов поддержать национального производителя и не позволит НБУ давить на «Укрлэндфарминг».

Глава Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин предложил реструктуризировать задолженность собственника «Укрлэндфарминг». «Если же говорить о Бахматюке и Жеваго, то да, они делали заимствования в собственные предприятия, но они вкладывали в экономику страны. Я считаю, что в данном случае нужно разговаривать о том, чтобы дать возможность тем же собственникам, пускай через два-три года или даже пять-десять лет, вернуть деньги», - сказал он.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк не рассматривает реструктуризацию кредитов рефинансирования, так как это якобы не предусмотрено законодательством.