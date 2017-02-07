МВФ требует от Украины скорейшего принятия законопроекта о приватизации "Укрспирта" - Минагропрод

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации монополиста на украинском рынке спирта - государственного предприятия «Укрспирт», в связи с чем министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой надеется на то, что депутаты примут соответствующий законопроект на текущей сессии Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

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«Законопроект о приватизации «Укрспирта» должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является неотложным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли», – приводятся в сообщении слова Кутового.

Пресс-служба добавила, что кроме проекта закона о приватизации «Укрспирта», Минагропрод подал на рассмотрение парламента еще 10 законодательных инициатив.

«В целом, из 11 законопроектов, поданных в Верховную Раду, 7 уже были рассмотрены профильными комитетами парламента и рекомендованы к принятию за основу», - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о законопроектах об органическом производстве, детском питании и отмене некоторых законов по госрегулированию производства и реализации сахара. Также Минагропрод инициирует внесение изменений в законы о Госземкадастре, об особенностях страхования сельхозпродукции с господдержкой, о вывозной пошлине на живой скот и кожаное сырье, безопасности продуктов питания и т.д.

«Мы надеемся на конструктивную и эффективную работу депутатов. Рассмотрение наших законопроектов и принятие соответствующих решений крайне важно не только для развития аграрного сектора, но и для развития экономики всей страны. Большинство наших вопросов требуют взвешенных, но и, что очень важно, оперативных решений», - цитирует пресс-служба Кутового.

Как сообщал УНИАН, «Укрспирт» до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации предприятий. Стоимость госпредприятия Кутовой оценивает в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. По данным Кутового, примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя свыше 40%.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.