Украина экспортирует рекордные полмиллиона тонн сахара - прогноз

Украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 года - сентябрь 2017 года) экспортируют рекордный за все время независимости Украины объем сахара – более 500 тысяч тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

"С начала 2016-2017 МГ украинские сахаровары уже поставили на внешние рынки 409,7 тысячи тонн сахара, поэтому весьма вероятно, что за данный маркетинговый год будет экспортировано более 500 тысяч тонн сладкого песка", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического отдела ассоциации Русланы Бутыло.

По данным пресс-службы, в январе 2017 года украинские производители экспортировали 65,15 тысячи тонн сахара на сумму 32,6 миллиона долларов, что вдвое меньше показателя за декабрь прошлого года.

Больше всего сахара отгрузили в Турцию (12,9 тысячи тонн), Шри-Ланку (12,0 тысячи тонн), Мьянму (5,6 тысячи тонн), Швейцарию (4,3 тысячи тонн), Израиль (4,3 тысячи тонн) и другие страны (25,1 тысячи тонн).

Согласно сообщению, оптово-отпускные цены на сахар за первый месяц текущего года выросли в среднем на 5,5% и сейчас колеблются в пределах 14,10-14,50 гривни/килограмм.

В ассоциации объясняют такую ситуацию прежде всего ростом цен на мировом рынке, поскольку за указанный период цены на сахар на Лондонской бирже выросли почти на 4% (на 20,1 доллара/тонна), а на сахар-сырец из тростника на Нью-Йоркской - на 6% (на 25,3 доллара/тонна).

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара – 465,9 тысячи тонн.

11 января украинские заводы завершили сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года. За этот период они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.